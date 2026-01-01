Wetter
Nachts meist bewölkt mit leichtem Niederschlag

Das Wetter: In der Nacht von den Vogesen bis ins südliche Niederbayern gering bewölkt oder klar, sonst meist stark bewölkt oder bedeckt und vor allem im Norden, Osten und Südosten leichter Niederschlag, oberhalb von etwa 200 bis 400 Metern Schnee. Tiefstwerte von Norden nach Süden +6 bis -10 Grad. Am Tage im Norden bewölkt mit Regen oder Schnee. Im Süden heiter. Temperaturen 0 bis 7 Grad.

    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag verbreitet nasskalt bei 0 bis 5 Grad.
