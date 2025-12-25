Wetter
Nachts meist gering bewölkt oder klar bei -1 bis -12 Grad

Der Wetterbericht - die Lage: Mit einer östlichen Strömung fließen in den nächsten Tagen deutlich kältere Luftmassen aus Osteuropa nach Deutschland. Über die Feiertage setzt sich überall trockene Frostluft durch.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Aussichten: Am Abend und in der Nacht meist gering bewölkt oder klar und trocken. Im Süden sowie im Thüringer Becken Nebel oder Hochnebel. Tiefsttemperaturen -1 bis -12 Grad. Morgen, am zweiten Weihnachtsfeiertag, wieder vielerorts sonnig. Im Nordosten dichtere Wolkenfelder, langsam südostwärts vorankommend. Neblig-trüb erneut am Oberrhein und vom Bodensee bis zur oberen Donau. Trocken. -4 bis +4 Grad, mit den höchsten Werten im Rheinland.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag über der Nordhälfte dichte Bewölkung. Im Süden von Nebelgebieten abgesehen viel Sonne. 0 bis +7 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 25.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.