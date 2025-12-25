Die Aussichten: Am Abend und in der Nacht meist gering bewölkt oder klar und trocken. Im Süden sowie im Thüringer Becken Nebel oder Hochnebel. Tiefsttemperaturen -1 bis -12 Grad. Morgen, am zweiten Weihnachtsfeiertag, wieder vielerorts sonnig. Im Nordosten dichtere Wolkenfelder, langsam südostwärts vorankommend. Neblig-trüb erneut am Oberrhein und vom Bodensee bis zur oberen Donau. Trocken. -4 bis +4 Grad, mit den höchsten Werten im Rheinland.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag über der Nordhälfte dichte Bewölkung. Im Süden von Nebelgebieten abgesehen viel Sonne. 0 bis +7 Grad.
Diese Nachricht wurde am 25.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.