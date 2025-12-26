Die Aussichten: In der Nacht meist gering bewölkt oder klar und trocken. Im Süden sowie im Thüringer Becken Nebel oder Hochnebel. Tiefsttemperaturen -1 bis -12 Grad. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder vielerorts sonnig. Im Nordosten dichtere Wolkenfelder, langsam südostwärts vorankommend. Am Oberrhein und vom Bodensee bis zur oberen Donau erneut neblig-trüb. Es bleibt trocken bei -4 bis +4 Grad, mit den höchsten Werten im Rheinland.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag von Norden auf die Mitte übergreifend dichte Bewölkung, vereinzelt leichter Sprühregen, örtlich Glätte. Im Süden von Nebelgebieten abgesehen viel Sonne. 0 bis +6 Grad.
Diese Nachricht wurde am 26.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.