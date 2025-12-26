Wetter
Nachts meist gering bewölkt oder klar bei -1 bis -12 Grad

Der Wetterbericht - die Lage: Mit einer östlichen Strömung fließen in den nächsten Tagen deutlich kältere Luftmassen aus Osteuropa nach Deutschland. Es setzt sich überall trockene Frostluft durch.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Aussichten: In der Nacht meist gering bewölkt oder klar und trocken. Im Süden sowie im Thüringer Becken Nebel oder Hochnebel. Tiefsttemperaturen -1 bis -12 Grad. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder vielerorts sonnig. Im Nordosten dichtere Wolkenfelder, langsam südostwärts vorankommend. Am Oberrhein und vom Bodensee bis zur oberen Donau erneut neblig-trüb. Es bleibt trocken bei -4 bis +4 Grad, mit den höchsten Werten im Rheinland.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag von Norden auf die Mitte übergreifend dichte Bewölkung, vereinzelt leichter Sprühregen, örtlich Glätte. Im Süden von Nebelgebieten abgesehen viel Sonne. 0 bis +6 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 26.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.