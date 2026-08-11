Wetter

Nachts meist klar, bei 18 bis 7 Grad

Das Wetter: Nachts im Norden und an den Alpen wolkig, meist aber gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 18 bis 7 Grad. Am Tag im Norden, in Teilen des Ostens sowie an den Alpen wolkig mit vereinzelten Schauern oder Gewittern. Sonst sonnig. In der Nordhälfte 18 bis 25, im Rest des Landes 25 bis 33 Grad.