Am Tag nasskaltes Wetter mit Schnee- und Schneeregenschauern, im Küstenumfeld auch Graupelgewitter. Im Bergland winterlich. Maximal 0 bis 5 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag im Norden und der Mitte Schnee- und Graupelschauer, im Norden einzelne Gewitter. Im Süden wechselnd wolkig, abgesehen von einzelnen Schneeschauern an den Alpen weitgehend trocken. Höchstwerte -1 bis 3 Grad
Diese Nachricht wurde am 02.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.