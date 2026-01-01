Wetter
Nachts teils kräftige Schnee- und Schneeregenschauer

Das Wetter: In der Nacht bis zur südlichen Mitte teils kräftige Schnee- und Schneeregenschauer. Im Norden teils Regen. Im Küstenumfeld örtlich Gewitter. Südlich des Mains niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen 3 bis -5 Grad, im Bergland bis -7 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Am Tag nasskaltes Wetter mit Schnee- und Schneeregenschauern, im Küstenumfeld auch Graupelgewitter. Im Bergland winterlich. Maximal 0 bis 5 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag im Norden und der Mitte Schnee- und Graupelschauer, im Norden einzelne Gewitter. Im Süden wechselnd wolkig, abgesehen von einzelnen Schneeschauern an den Alpen weitgehend trocken. Höchstwerte -1 bis 3 Grad
    Diese Nachricht wurde am 02.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.