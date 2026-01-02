Wetter
Nachts teils kräftige Schnee- und Schneeregenschauer

Das Wetter: Nachts an den Alpen trocken. Sonst wechselnd bewölkt mit schauerartigen Niederschlägen, zunehmend bis in tiefe Lagen als Schnee. Lokal einzelne Gewitter. Tiefsttemperaturen +3 bis -9 Grad. Am Tage wechselnd bis stark bewölkt und verbreitet Schneeregen- oder Schneeschauer, örtlich Graupelgewitter. Höchstwerte 0 bis 5 Grad, im Bergland Dauerfrost mit Neuschnee und Verwehungen.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am morgigen Samstag südlich der Donau teils heiter und meist trocken, auch an der Ostseeküste Aufheiterungen. Sonst wechselnd bis stark bewölkt mit Schneeschauern und kurzen Graupelgewittern. -2 bis +3 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 02.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.