In der Nacht dicht bewölkt und verbreitet regnerisch, im Bergland und im Norden teils auch Schneefall. Abkühlung im Norden auf 3 bis -3 Grad, im Süden auf 9 bis 3 Grad. Morgen erneut viele Wolken und teils kräftiger Regen, im Norden auch Schneefall. Im Norden 2 bis 7 Grad, im Süden 8 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselnd bewölkt. Vor allem an der Küste auch Schneeschauer, an den Alpen anhaltender Schneefall. 2 bis 8 Grad.

