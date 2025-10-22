Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Donnerstag stark bewölkt oder bedeckt. Rasch ostwärts verlagernder Regen, nachfolgend von Westen her Schauer und kurze Gewitter. Erwärmung auf 13 Grad auf Rügen und bis 20 Grad im Breisgau.

