Wetter
Nachts vielerorts Niederschläge, 12 bis 6 Grad

Das Wetter: Nachts südlich des Mains Regen, sonst bei wechselnder Bewölkung weitere Schauer. Tiefstwerte 12 bis 6 Grad. Am Tage im Süden stark bewölkt und zeitweise Regen, im Stau des Schwarzwaldes auch ergiebig. Sonst wechselnd bewölkt und einzelne Schauer. Zum Nachmittag und Abend hin nachlassende Niederschläge. 13 bis 19 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am morgigen Donnerstag stark bewölkt oder bedeckt. Rasch ostwärts verlagernder Regen, nachfolgend von Westen her Schauer und kurze Gewitter. Erwärmung auf 13 Grad auf Rügen und bis 20 Grad im Breisgau.
    Diese Nachricht wurde am 22.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.