Bundesbankpräsident Nage (picture alliance / dpa / Arne Dedert)

Er schlage daher eine Ausweitung der Banken-Aufsicht auf soziale Medien nach dem Vorbild Südkoreas vor, sagte Nagel dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die Aufseher könnten dann frühzeitig erkennen, ob dadurch das Risiko eines sogenannten "Bank-Runs" besteht. In einem solchen Szenario wollen Sparer in großer Zahl gleichzeitig ihr Geld von ihrer Bank holen. Da die Institute in der Regel nur einen Teil der auf den Konten verbuchten Vermögen auch tatsächlich in vollem Umfang für eine mögliche Abhebung vorhalten, könnte im schlimmsten Fall ein Zahlungs-Ausfall des Geldhauses drohen.

Nagel verwies in diesem Zusammenhang auf die Vorgänge bei der amerikanischen Silicon Valley Bank, bei der Äußerungen in den sozialen Medien zu einer Beschleunigung des Ansturms beigetragen hätten.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.