Geldwert-Stabilität

Joachim Nagel, Präsident der Deutschen Bundesbank (picture alliance / dpa / Arne Dedert)

Deren Unabhängigkeit sei ein Kernprinzip und entscheidend für Stabilität, Vertrauen und sozialen Zusammenhalt, sagte Nagel in einer Rede vor einer außenpolitischen Denkfabrik in New York. Mit Blick auf Entwicklungen etwa in den USA und der Türkei fügte er hinzu, die jüngste politische Kritik an den Zentralbanken besorge ihn zutiefst und gehe über die üblichen und hilfreichen öffentlichen Diskussionen hinaus. Vielmehr stelle dies die Integrität einer Institution in Frage, die den Interessen der Menschen und dem langfristigen Nutzen der Wirtschaft dienen solle.

Der Bundesbank-Präsident betonte, ohne Vertrauen in die Geldpolitik und auch die Verlässlichkeit von Statistiken beginne das Fundament der Stabilität zu bröckeln.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.