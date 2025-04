Vereinte Nationen

Die humanitäre Hilfe wird im Gazastreifen immer schwieriger. (Abdel Kareem Hana/AP/dpa)

Helfer hätten die letzten verbliebenen Lebensmittel geliefert, teilte das Welternährungsprogramm mit. Es sei zu erwarten, dass die Suppenküchen in den nächsten Tagen keine Nahrungsmittel mehr hätten. Seit Wochen seien sie die einzige zuverlässige Nahrungsmittelquelle für die Menschen in Gaza gewesen. Bereits Ende März seien alle vom Welternährungsprogramm unterstützten Bäckereien geschlossen worden, weil Mehl und Brennstoff ausgegangen seien. Seit mehr als sieben Wochen seien keine humanitären oder kommerziellen Lieferungen mehr in den Gazastreifen gelangt, da Israel alle wichtigen Grenzübergänge geschlossen habe. Tausende Lastwagen mit Hilfsgütern könnten die Grenze nicht überqueren.

