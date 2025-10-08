Gaza-Verhandlungen

Gaza-Gespräche im ägyptischen Scharm el Scheich dauern an. (Peter Dejong/AP/dpa)

Das melden Nachrichtenagenturen unter Berufung auf einen hochrangigen Hamas-Vertreter. Der US-Plan für ein Ende der Kämpfe im Gazastreifen sieht einen Austausch von Geiseln der Hamas gegen palästinensische Gefangene noch während der laufenden Waffenstillstandsverhandlungen vor.

Die Verhandlungen gingen heute in den dritten Tag. Einige Aspekte müssten noch geklärt werden, sagte Katars Außenamtssprecher al-Ansari. Das Golf-Emirat tritt neben Ägypten und den USA als Vermittler zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas auf. Diese fordert von den USA und den Vermittlern Garantien für ein Ende des Krieges. Zudem verlangt die Hamas laut ägyptischen Medien die Freilassung zweier palästinensischer Führungsfiguren, die in israelischen Gefängnissen lange Haftstrafen absitzen. Israel lehnt dies bislang ab. Umstritten sind auch Fragen zur Entwaffnung der Hamas und ein israelischen Truppenrückzug.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.