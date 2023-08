Nach ungefragtem Kuss

Das teilten sie in einer gemeinsamen Erklärung über ihre Spielerinnen-Gewerkschaft mit. Darin wird zudem die Spielerin Jennifer Hermoso mit den Worten zitiert, sie sei zu keinem Zeitpunkt einverstanden gewesen mit dem Kuss von Rubiales. Der höchste Fußball-Funktionär hatte am vergangenen Sonntag bei der Siegerehrung der spanischen Fußball-Weltmeisterinnen Hermoso ungefragt auf den Mund geküsst. In einer Sondersitzung des spanischen Fußballverbandes heute schloss er einen Rücktritt mehrfach aus.