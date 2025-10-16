Frankreichs Premier Lecornu in der französischen Nationalversammlung. (picture alliance / SIPA / Jacques Witt)

Der erneut von Präsident Macron eingesetzte Premierminister Lecornu hatte am Montag das neue Kabinett gebildet. Ob die beiden Misstrauensanträge Erfolg haben, hängt von den Abgeordneten der Sozialisten ab. Auf diese war Lecornu zugegangen und hatte ihnen eine Aussetzung der umstrittenen Rentenreform zugesagt. Der Parteichef der Sozialisten, Faure, erwartet, dass die Abgeordneten seiner Partei die Misstrauensanträge nicht unterstützten werden.

Keine regierungsfähige Mehrheit im Parlament

In der französischen Nationalversammlung gibt es keine regierungsfähige Mehrheit und tragfähige Bündnisse. Koalitionen wie etwa in Deutschland sind in Frankreich unüblich. Die vorherige von Ex-Premier Bayrou scheiterte an einem Misstrauensvotum. Lecornu war nach vier Wochen im Amt zunächst zurückgetreten. Macron beauftragte ihn dann nach einer Sondierungsphase erneut mit der Kabinettsbildung. Lecornu stellt bereits die vierte Regierung seit der Wahl.

Beratungen über Sparhaushalt und Rentensystem

Wenn Lecornu das Misstrauensvotum übersteht, können Regierung und Parlament in die Beratungen über einen Sparhaushalt einsteigen, den der Premier am Dienstag vorgelegt hat. Auch zum Reformieren des Rentensystems steht dann eine neue Debatte an.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.