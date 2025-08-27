Sicherheitspolitik

Die Industrie beider Länder produziere mit unglaublicher Geschwindigkeit, sagte Rutte bei der Eröffnung einer Munitionsfabrik des Unternehmens Rheinmetall im niedersächsischen Unterlüß. Zugleich würdigte er das Engagement Deutschlands, das bei der Sicherheit der NATO eine Führungsrolle einnehme. Neben Rutte waren bei der Werkseinweihung auch Bundesverteidigungsminister Pistorius und Finanzminister Klingbeil vertreten. Für morgen hat das Aktionsbündnis "Rheinmetall Entwaffnen" einen Demonstrationszug im nordrhein-westfälischen Meerbusch nahe dem Wohnsitz von Rheinmetall-Chef Papperger angekündigt.
Diese Nachricht wurde am 27.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.