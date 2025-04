NATO-Generalsekretär Rutte (r.) und US-Verteidigungsminister Hegseth in Washington (dpa / Kevin Wolf)

Nach der Begegnung schrieb Rutte im Nachrichtendienst X, die Unterhaltung sei gut verlaufen. Er habe mit dem Pentagonchef erörtert, wie eine stärkere, gerechtere und schlagkräftigere NATO sichergestellt werden könne.

Rutte versicherte zudem, Europa und Kanada erhöhten ihre Verteidigungsausgaben. Damit spielte er auf die Forderung von US-Präsident Trump an, insbesondere die Europäer müssten deutlich mehr in ihre eigene Sicherheit investieren. Trump erneuerte unterdessen seine Kritik an der Lastenteilung in der NATO. Die USA zahlten weit mehr als ihren fairen Anteil.

Rutte will in Washington auch noch US-Außenminister Rubio und Trumps Nationalen Sicherheitsberater Waltz treffen. Ein Gespräch mit dem US-Präsidenten ist nicht geplant.

