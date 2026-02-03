Russischer Angriffskrieg

NATO-Generalsekretär Rutte (Julia Demaree Nikhinson / AP / dpa / Julia Demaree Nikhinson)

Rutte sagte vor dem ukrainischen Parlament, ein Friedensabkommen zur Beendigung des Krieges werde harte Entscheidungen erfordern.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat Russland in der vergangenen Nacht erneut die ukrainische Energieinfrastruktur angegriffen. Die Behörden gehen von mindestens fünf Verletzten aus. In Kiew sind Bürgermeister Klitschko ‌zufolge über 1.000 Wohngebäude ohne Heizung, während für die kommenden Tage Temperaturen von bis zu minus 30 Grad erwartet werden.

Neue Verhandlungsrunde in Abu Dhabi

In der vergangenen Woche hatte US-Präsident Trump erklärt, Kremlchef Putin habe einer zeitweiligen Feuerpause zugesagt. Die jüngsten Angriffe deuten jedoch darauf hin, dass diese inzwischen beendet ist. Vertreter Russlands und der Ukraine wollten sich ab morgen in Abu Dhabi zu einer neuen Verhandlungsrunde über ein mögliches Kriegsende treffen.

