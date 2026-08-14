Luftalarm in Lettland

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Damit sei der zuvor ausgelöste Luftalarm aufgehoben, teilte ein Sprecher des lettischen Militärs mit. Details zur Herkunft der Drohne wurden nicht genannt. Nach russischen Behördenangaben wurden im Leningrader Gebiet 15 ukrainische Drohnen abgeschossen. Die Region grenzt an Finnland und das Baltikum. Lettische Behörden teilten mit, es werde nun untersucht, ob es sich bei der Drohne um eine von Russland abgewehrte ukrainische handeln könnte.

Finnland richtete laut Regierung als Vorsichtsmaßnahme vor möglichen Drohnen eine Sperrzone für den Luft - und Schiffsverkehr ein.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.