Besser Sicherheitslage

Soldaten der NATO-geführten KFOR-Truppe bei einer Straßenkontrolle (Archivbild) (AFP / ARMEND NIMANI)

Zur Begründung führte sie unter anderem eine verbesserte Sicherheitslage am serbischen Kloster Visoki Decani an. Künftig sollten kosovarische Polizisten in die dortige "Sicherheitsarchitektur" integriert werden, hieß es. Bei der ständigen Truppenpräsenz an einer Brücke in der zwischen Serben und Kosovo-Albanern geteilten Stadt Mitrovica soll es demzufolge einen Übergang geben.

Die KFOR-Mission im Kosovo, die rund 4.600 Soldaten umfasst, läuft seit 1999. Auch die Bundeswehr ist beteiligt. Ziel ist es, ein sicheres Umfeld für den Aufbau einer zivilen Friedensordnung zu schaffen sowie die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu garantieren.

Das Kosovo hatte im Jahr 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt. Belgrad erkennt das allerdings nicht an.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.