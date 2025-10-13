Militärübung

An dem NATO-Manöver "Steadfast Noon" sind auch deutsche Kampfjets beteiligt (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Eibner-Pressefoto / Marcel von Fehrn)

An der Übung "Steadfast Noon" werden nach Angaben des Nordatlantikpakts in den kommenden zwei Wochen rund 2.000 Militärs und mehr als 70 Flugzeuge beteiligt sein. Darunter sind auch deutsche Kampfjets, die in der Lage sind, in Europa stationierte US-Atombomben zu transportieren.

Schauplatz des Manövers ist in diesem Jahr insbesondere der Luftraum über der Nordsee. Die NATO erklärte, dass "Steadfast Noon" Routine sei und keine Reaktion auf die jüngsten Luftraumverletzungen durch russische Drohnen und Kampfjets darstelle. Dennoch solle die Übung auch das klare Signal an Moskau senden, dass man - wenn nötig - bereit sei, das Bündnisgebiet mit Atomwaffen zu verteidigen.

