Wetter
Neblig-trüb, in Sachsen und dem südlichen Brandenburg auch sonnig

Das Wetter:

    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Im Nordwesten stärker bewölkt. Sonst vielfach neblig trüb oder hochnebelartig bedeckt. In Sachsen, dem südlichen Brandenburg und an den Alpen länger sonnig. 4 bis 12 Grad. Morgen in der Nordhälfte meist stark bewölkt, in Hochlagen auch sonnig. Im Süden neblig-trüb. 3 bis 11 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag im ganzen Land viele Wolken, teils neblig trüb. In höheren Lagen auch aufgelockert und erneut sonnig. 0 bis 11 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.