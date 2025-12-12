Im Nordwesten stärker bewölkt. Sonst vielfach neblig trüb oder hochnebelartig bedeckt. In Sachsen, dem südlichen Brandenburg und an den Alpen länger sonnig. 4 bis 12 Grad. Morgen in der Nordhälfte meist stark bewölkt, in Hochlagen auch sonnig. Im Süden neblig-trüb. 3 bis 11 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag im ganzen Land viele Wolken, teils neblig trüb. In höheren Lagen auch aufgelockert und erneut sonnig. 0 bis 11 Grad.
Am Sonntag im ganzen Land viele Wolken, teils neblig trüb. In höheren Lagen auch aufgelockert und erneut sonnig. 0 bis 11 Grad.
Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.