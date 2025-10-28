Medien hatten dies zuvor unter Berufung auf forensische Untersuchungen der Leiche in Tel Aviv berichtet. Netanjahu warf der Hamas einen Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen vor und kündigte Beratungen des Sicherheitskabinetts an.
Die Übergabe des Sarges war gestern in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz erfolgt. Bislang hat Israel bestätigt, 15 der vereinbarten 28 toten Geiseln erhalten zu haben. Die Hamas begründet die Verzögerung mit Schwierigkeiten bei der Suche nach den Leichen.
