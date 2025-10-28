Gazastreifen
Netanjahu: Von Hamas übergebener Sarg enthielt offenbar keine weitere Leiche

In dem von der Hamas übergebenen Sarg an Israel hat sich offenbar keine Leiche einer weiteren Geisel befunden. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu teilte mit, es habe sich stattdessen um weitere Überreste einer bereits übergebenen Geisel gehandelt.

    Mitarbeiter des Roten Kreuzes übernehmen einen der Särge mit der Leiche einer Geisel und überdecken ihn mit einem weißen Laken.
    In einem Sarg waren sterbliche Überreste einer schon übergebenen Leiche (Foto von Februar 2025). (AFP / EYAD BABA)
    Medien hatten dies zuvor unter Berufung auf forensische Untersuchungen der Leiche in Tel Aviv berichtet. Netanjahu warf der Hamas einen Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen vor und kündigte Beratungen des Sicherheitskabinetts an.
    Die Übergabe des Sarges war gestern in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz erfolgt. Bislang hat Israel bestätigt, 15 der vereinbarten 28 toten Geiseln erhalten zu haben. Die Hamas begründet die Verzögerung mit Schwierigkeiten bei der Suche nach den Leichen.
