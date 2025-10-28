Gazastreifen

Netanjahu: Von Hamas übergebener Sarg enthielt offenbar keine weitere Leiche

In dem von der Hamas übergebenen Sarg an Israel hat sich offenbar keine Leiche einer weiteren Geisel befunden. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu teilte mit, es habe sich stattdessen um weitere Überreste einer bereits übergebenen Geisel gehandelt.