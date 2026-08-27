Treffen in Berlin

Die Nettozahlerstaaten wollen die EU-Finanzplanung um mehrere hundert Milliarden Euro reduzieren. (AFP / Philippe Huguen )

Das geht aus einer heute beschlossenen gemeinsamen Erklärung Deutschlands, Schwedens, Finnlands, Dänemarks, Österreichs und der Niederlande hervor. Bundeskanzler Merz hatte seine Amtskollegen zu einem Treffen im Kanzleramt empfangen.

Der bisherige Vorschlag der EU-Kommission für den Haushalt liegt bei knapp zwei Billionen Euro. Die sechs Länder wollen diese Summe - Zitat - "in ausgewogener Weise um mehrere hundert Milliarden Euro" reduzieren.

Ein Beschluss über die ​Finanzplanung der Europäischen Union kann von den 27 Regierungen nur einstimmig getroffen werden.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.