Spanien
Netzwerk von Hitze-Schutzräumen wird aufgebaut

Spaniens Regierungschef Sánchez hat den Aufbau eines landesweiten Netzwerks von Hitze-Schutzräumen angekündigt.

    Trockene Erde mit Rissen im südspanischen Andalusien
    In Spanien sollen Hitzeschutzräume gebaut werden (Archivbild). (IMAGO/Addictive Stock)
    Verheerende Dürre und sehr hohe Temperaturen seien keine Seltenheit mehr, sagte er bei einer Klimakonferenz in der Hauptstadt Madrid. Sánchez verwies darauf, dass es in manchen Sommern eine einzige lange Hitzewelle gebe, die sich von Juni bis August erstrecke.
    Als eine der ersten Städte in Spanien hat Barcelona bereits mit Klimaanlagen ausgerüsteten Hitze-Zufluchtsräume etwa in Bibliotheken, Schulen und Behörden eingerichtet.
    Diese Nachricht wurde am 17.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.