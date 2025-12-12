Nach Hochwasserkatastrophe 2021

Die Ahrtalbahn ist wieder von Remagen bis Ahrbrück befahrbar. (picture alliance / Jochen Tack)

Heute findet zunächst eine Sonderfahrt von Dernau nach Altenahr statt, zu der neben Bahnchefin Palla auch Bundesverkehrsminister Schnieder und der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schweitzer erwartet werden.

Zum Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn am Sonntag fahren die Züge dann wieder planmäßig auf der Strecke von Remagen bis nach Ahrbrück. Bei der Hochwasserkatastrophe kamen im Juli 2021 allein in Rheinland-Pfalz mehr als 130 Menschen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.