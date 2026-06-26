UNO-Bericht

Immer mehr und neue Drogen überschwemmen den Markt (Archivbild). (imago images / ZUMA Wire / Kris Grogan)

Man beobachte einen beispiellosen Anstieg neuer Drogenarten auf dem Markt, heißt es im Weltdrogenbericht der Vereinten Nationen, der in Wien vorgestellt wurde. Einige davon seien beunruhigenderweise wirksamer oder gefährlicher als zuvor. Weiter heißt es, Produzenten arbeiteten beharrlich an der Erfindung neuer synthetischer Stoffe. Ziel sei, Vorschriften zu umgehen oder den Fund der Drogen zu verhindern. Im Berichtsjahr 2024 seien fünfmal mehr Drogenarten sichergestellt worden als noch vier Jahre zuvor. 118 Substanzen seien erstmals im Umlauf gewesen.

Deutschland stieg laut UNO-Experten in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Umschlagplätze für Ketamin in Europa auf. Das Narkose- und Schmerzmittel werde aber auch als Rauschmittel genutzt, oft gemischt mit anderen Drogen. Beim Konsum seien lebensbedrohliche Zustände wie Atemstillstand oder Bewusstlosigkeit möglich.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.