Die schwedische Polizei hatte den Tatort im Stadtzentrum von Uppsala weiträumig abgesperrt. (picture alliance / TT NYHETSBYRÅN / Fredrik Sandberg)

Der Tatverdacht gegen den Jugendlichen habe sich abgeschwächt, teilte die Staatsanwaltschft mit. Stattdessen seien mehrere andere Personen festgenommen worden. Einer von ihnen, ein etwa 20-jähriger Mann, stehe unter Mordverdacht.

In Uppsala waren am Dienstag in einem Friseursalon drei Menschen erschossen worden. Über die Hintergründe der Tat ist weiter nichts bekannt.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.