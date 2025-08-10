Außenminister Araghtschi erklärte, es gehe ausschließlich um den möglichen Rahmen einer neuen Zusammenarbeit. Neue Inspektionen oder Besuche von Atomanlagen seien nicht geplant. Der Iran hatte die Zusammenarbeit mit der IAEA nach den israelischen und US-amerikanischen Angriffen auf Nuklearanlagen im Juni ausgesetzt. Die Inspekteure der Behörde mussten ausreisen. Inzwischen erklärte sich Teheran zu einer neuen Kooperation bereit, allerdings nur unter strikten Bedingungen.
Die IEA hat die Aufgabe, die ausschließlich friedliche Nutzung von Atomenergie zu fördern und zu kontrollieren.
