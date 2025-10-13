Bundesamt für Bevölkerungsschutz

Der Ratgeber enthält Empfehlungen für die Notfallvorsorge in Krisen. Dazu gehören etwa Hinweise, wie ein sinnvoller Vorrat angelegt werden oder wie man trotz ausgefallener Netze weiter informiert bleiben kann. Neu aufgenommen wurden Hinweise zum Erkennen von Desinformation oder dem richtigen Verhalten bei Explosionen.
Der Präsident des Bundesamtes, Tiesler, sagte in Berlin, der Ratgeber diene dazu, dass man bei Krisen handeln könne und ihnen nicht ohnmächtig gegenüberstehe.
Der Ratgeber lässt sich online bestellen oder herunterladen.
Diese Nachricht wurde am 13.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.