Proteste vom 7. März im französischen Toulouse gegen die Rentenreform (AFP / LIONEL BONAVENTURE)

Die Mitte-Regierung in Paris will das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Außerdem soll die Zahl der nötigen Einzahlungsjahre für das volle

Ruhegeld schneller steigen. Die Gewerkschaften lehnen das Projekt als ungerecht und brutal ab. In Frankereich hatte es in den vergangenen Wochen immer wieder großangelegte Demonstrationen gegen die Reform gegeben.

