Die Assemblée Nationale in Paris (picture alliance / MAXPPP / Olivier Corsan)

Zu den 34 Kabinettsmitgliedern zählen zudem mehrere Politiker des Mitte-Konservativen Lagers, die bereits in früheren Regierungen vertreten waren, wie der Macron Vertraute Lescure. Er muss als Finanz- und Wirtschaftsminister bis morgen einen Entwurf für den Haushalt 2026 präsentieren und diesen durch das gespaltene Parlament bringen.

Das hochverschuldete Frankreich befindet sich seit Monaten in einer schweren politischen Krise, da sich drei etwa gleich große Lager unversöhnlich gegenüberstehen. Premierminister Lecornu war erst vor einer Woche zurückgetreten, da es ihm nicht gelungen war, eine Mehrheit für ein Budget zu organisieren. Auf Bitten von Präsident Macron willigte er ein, es noch einmal zu versuchen. Sollte es ihm erneut nicht gelingen, einen Haushalt für das kommende Jahr zu verabschieden, schloss Lecornu einen erneuten Rücktritt nicht aus.

