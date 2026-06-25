Hitzewelle in Westeuropa

Neue Hitzerekorde in Europa (picture alliance/CHROMORANGE/Ales Utouka)

In den Niederlanden gab das Wetterinstitut KNMI für fast das gesamte Land die seltene rote Warnstufe heraus. Mit 38 Grad in Basel hat die Schweiz die höchste jemals im Monat Juni gemessene Temperatur verzeichnet. In Großbritannien meldete die nationale Wetterbehörde mit 36,4 Grad in der Grafschaft Somerset im Südwesten Englands einen neuen Rekord. Auch die Behörden in Frankreich reagierten mit weitreichenden Maßnahmen auf die Wetterlage. Premierminister Lecornu aktivierte die höchste Stufe der Mobilisierung im Gesundheitswesen. Rund 13.500 Schulen blieben ‌in Frankreich geschlossen oder stellten auf Sonderpläne um.

Der Deutsche Wetterdienst veröffentlichte Warnungen vor extremer Hitze für den Westen und Südwesten des Landes. Dort werden für morgen und Samstag Temperaturen von bis zu 41 Grad Celsius erwartet. Vielerorts werden in Deutschland Veranstaltungen wegen der Hitze abgesagt. Die Deutsche Bahn erwartet Störungen im Zugbetrieb und rät von Reisen ab.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.