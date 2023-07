Schutz vor Hitze

Wie gut Deutschland auf Hitzewellen vorbereitet ist

Hitzeschutzpläne gibt es in den deutschen Nachbarländern seit Jahren. Sie reichen von Maßnahmen in Krankenhäusern bis zu täglichen Anrufen bei vulnerablen Gruppen. Jetzt will auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach einen solchen Plan vorlegen.