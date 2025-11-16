Obwohl man die meisten Drohnen unschädlich gemacht habe, seien Einschläge an verschiedenen Orten gemeldet worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Besonders betroffen waren demnach die Region Sumy im Nordosten und das Gebiet um Odessa im Süden.
Russland zerstörte nach eigenen Angaben in der Nacht seinerseits mehr als 50 ukrainische Drohnen. Das meldet die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Zudem teilte Moskau mit, die Armee habe zwei weitere Ortschaften im Osten der Ukraine eingenommen.
Diese Nachricht wurde am 16.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.