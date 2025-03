Grönlands neuer Regierungschef Jens-Frederik Nielsen (picture alliance/Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen)

Der neue sozialliberale Regierungschef Nielsen und die Spitzen der drei Partner unterzeichneten in der Hauptstadt Nuuk einen Koalitionsvertrag. Damit ist lediglich eine der im Parlament vertretenen Parteien nicht an der Regierung beteiligt und bildet künftig die allein verbliebene Opposition. Eine solch breite Regierungszusammenarbeit gilt in Grönland als ungewöhnlich. Beobachter werten dies auch als Reaktion auf US-Präsident Trump, der wiederholt Ansprüche auf die Insel geltend gemacht hat. Grönland gehört zwar geografisch zu Nordamerika, ist aber ein politisch selbstverwalteter Bestandteil des Königreichs Dänemark.

Heute wird US-Vizepräsident Vance auf der Insel erwartet. Gemeinsam mit einer Delegation will er unter anderem einen amerikanischen Militärstützpunkt besuchen. Die Regierung in Nuuk betont, es handele sich nicht um eine offizielle Visite.

