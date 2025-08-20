Internationaler Strafgerichtshof

Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag wurde 2002 gegründet. Er verfolgt Einzelpersonen und keine Staaten. (IMAGO / Paul-Philipp Braun )

Außenminister Rubio erklärte zur Begründung, die betroffenen vier Personen seien daran beteiligt, Amerikaner und Israelis ohne Zustimmung ihrer Länder zu verhaften, festzunehmen oder strafrechtlich zu verfolgen. Er warf dem in Den Haag ansässigen Gericht eine Politisierung und die Missachtung der Souveränität der Vereinigten Staaten vor.

Aufgrund der Strafmaßnahmen wird ein etwaiger Besitz der Juristen in den USA eingefroren. Zudem dürfen amerikanische Unternehmen und Bürger keine Geschäfte mehr mit ihnen machen.

Bereits im Juni hatten die USA gegen vier Richterinnen des Strafgerichtshofs Sanktionen verhängt. Präsident Trump hatte mit einem Dekret den Weg für solche Strafen geebnet.

