Zerstörungen im Gazastreifen. (AFP / SAID KHATIB)

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, trafen in der ägyptischen Hauptstadt Vertreter der USA, Israels, Katars und Ägyptens zu Gesprächen zusammen. Beteiligt sind demnach der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, Burns, der Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad, Barnea, und der katarische Ministerpräsident Al-Thani.

Wegen der israelischen Vorbereitungen für einen großangelegten Militäreinsatz in Rafah im Süden des Gazastreifens erhöht die internationale Gemeinschaft derzeit den Druck auf Israel, in eine Waffenruhe mit der Hamas einzuwilligen. Derzeit befinden sich noch 134 Menschen in der Gewalt der Hamas, von denen aber nach israelischer Schätzung mindestens 30 nicht mehr am Leben sind.

