Verbrannter Wald nach dem Feuer in Frankreich. (Archivbild) (picture alliance / MAXPPP / Thierry David)

Im Südwesten Spaniens mussten 500 Menschen evakuiert werden. Das Feuer hat nach Angaben der Regionalregierung in der Provinz Huelva schon rund 8.000 Hektar erfasst. In Südfrankreich mussten wegen eines Brandes im Département Lozère etwa 140 Kilometer nordwestlich von Montpellier zwei Dörfer evakuiert werden.

Ein schwerer Waldbrand in der kanadischen Provinz British Columbia ist weiter nicht unter Kontrolle. Allerdings breitet er sich nach Behördenangaben nicht mehr ganz so schnell aus. Das Feuer erstreckt sich demnach auf eine Fläche von mehr als 100 Quadratkilometern. 20.000 Menschen wurden evakuiert. In der Region gilt der Notstand.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.