Neuer ICE-Zug mit stufenlosem Einstieg vorgestellt

Die Deutsche Bahn hat ihr neues ICE-Modell vorgestellt, das einen stufenlosen Einstieg ermöglichen soll.

    Patrick Schnieder (CDU, 2.v.l), Bundesminister für Verkehr, und Evelyn Palla (3.v.l), Vorstandsvorsitzende der DB, steigen bei der Premiere des neuen ICE L der Deutschen Bahn am Berliner Ostbahnhof aus dem Zug.
    Premiere des neuen ICE L der Deutschen Bahn (Christoph Soeder / dpa / Christoph Soeder)
    Der sogenannte ICE L des spanischen Herstellers Talgo verfügt außerdem über mobilfunkdurchlässige Scheiben und eine tageszeitabhängige Lichtsteuerung. Bundesverkehrsminister Schnieder stellte den neuen Zug am Berliner Ostbahnhof zusammen mit der neuen Bahn-Chefin Palla vor. Palla betonte ihre Hoffnung, dass die neuen Züge auch zu weniger Verspätungen und Zugausfällen führen.
    Der ICE L kommt ab dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember zum Einsatz, zunächst auf der Strecke zwischen Berlin und Köln.
