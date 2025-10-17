Premiere des neuen ICE L der Deutschen Bahn (Christoph Soeder / dpa / Christoph Soeder)

Der sogenannte ICE L des spanischen Herstellers Talgo verfügt außerdem über mobilfunkdurchlässige Scheiben und eine tageszeitabhängige Lichtsteuerung. Bundesverkehrsminister Schnieder stellte den neuen Zug am Berliner Ostbahnhof zusammen mit der neuen Bahn-Chefin Palla vor. Palla betonte ihre Hoffnung, dass die neuen Züge auch zu weniger Verspätungen und Zugausfällen führen.

Der ICE L kommt ab dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember zum Einsatz, zunächst auf der Strecke zwischen Berlin und Köln.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.