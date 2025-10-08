Frankreichs scheidender Premierminister Lecornu hält eine Lösung der Regierungskrise weiter für möglich (Archivbild). (Harry Nakos / AP / dpa / Harry Nakos)

Lecornu betonte, in der Nationalversammlung gebe es eine absolute Mehrheit gegen eine Auflösung des Parlaments, weil dieser Weg keine Lösung darstelle. Sein Auftrag sei nun beendet.

Macron hatte Lecornu nach dessen Rücktritt darum gebeten, noch einen letzten Vermittlungsversuch im Streit um den Haushalt und um die Bildung einer Regierung zu unternehmen. Lecornu sprach in der Folge mit den rivalisierenden Fraktionen in der Nationalversammlung - bis auf den rechtspopulistischen Rassemblement und die linkspopulistische La France Insoumise, die einen Dialog ablehnten. Vor seinem Fernsehauftritt am Abend informierte Lecornu dann Macron über seine Verhandlungen.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.