Das berichtet die iranische Nachrichtenagentur Irna. Das Außenministerium in Teheran bestellte den pakistanischen Geschäftsträger ein.

Der Beschuss folgte auf den gestrigen iranischen Luftangriff in Pakistan. Man habe gezielt militärischen Operationen gegen Terroristen-Verstecke, erklärte die Regierung in Islamabad. Der Iran hatte Anfang der Woche Ziele in Pakistan, im Irak und in Syrien angegriffen. Laut Teheran ging es um Vergeltung für Anschläge, darunter für den in Kerman Anfang Januar mit mehr als 80 Toten.

