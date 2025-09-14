Newsblog zur Kommunalwahl in NRW

Kommunalwahlen in NRW: Wahllokal in Duisburg-Neumühl (picture alliance / dpa / Christoph Reichwein)

+++ Bei den NRW-Kommunalwahlen vor fünf Jahren lag die CDU vorn, gefolgt von SPD und Grünen.

Linke, FDP und AfD blieben einstellig. Dieses Kräfteverhältnis könnte sich nun ändern. Hier finden Sie ein Stimmungsbild aus dem Land und den Städten - in der Sendung "Hintergrund" im Deutschlandfunk.

+++ Bei den Wahlen zum (Ober-)Bürgermeister oder Landrat ist auch eine Stichwahl möglich.

Wenn keiner der Bewerber im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen erhalten hat, stellen sich die beiden Bestplatzierten am 28. September erneut dem Votum der Bürger. Hier reicht dann eine einfache Mehrheit zum Sieg.

+++ Analog zu Bundestagswahl gibt es auch zur Kommunalwahl die Möglichkeit, die eigenen Standpunkte mit denen der Parteien zu vergleichen. Das Angebot heißt "lokal-o-mat".

Der "lokal-o-mat" ist hier zu finden . Er wird nach eigenen Angaben vom Wahl-O-Mat-Forschungsteam der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf entwickelt. Zitat: "Mit dem digitalen Wahlhilfe-Tool können Interessierte spielerisch herausfinden, welche Parteien und Wählergruppen ihren eigenen Positionen am nächsten stehen. Mehr als zwei Millionen Wahlberechtigte können sich so einfach und niedrigschwellig mit den zentralen Themen der Stadtratswahlen auseinandersetzen."

+++ Bundeskanzler Merz hat angekündigt, kritische Schlussfolgerungen aus der Kommunalwahl in NRW zu ziehen.

Er sei entschlossen, insbesondere mit der AfD sehr hart in der Sache um die richtigen Themen und den Kurs des Landes zu ringen, sagte Merz gestern in Düsseldorf.

Die Kommunalwahl im einwohnerstärksten Bundesland ist die letzte große Wahl in diesem Jahr in Deutschland und gilt als erster politischer Stimmungstest nach der vorgezogenen Bundestagswahl im vergangenen Februar.

+++ Der Politologe David Gehne von der Ruhr-Universität Bochum rechnet dieses Jahr mit einem deutlich stärkeren Ergebnis der AfD in Nordrhein-Westfalen.

Gehne sagte im Deutschlandfunk mit Blick auf das Abschneiden der Partei, bei der Kommunalwahl 2020 sei es "auffallend wenig" gewesen. Gehne verwies auf Stadtteile in den nördlichen Ruhrgebietsstädten, in denen früher die SPD stark war und die jetzt "blauer geworden" seien.

In Bezug auf die Wahlbeteiligung betonte Gehne, die Mobilisierung bei Kommunalwahlen sei eher gering. 2020 lag die Wahlbeteiligung bei 51,9 Prozent.

Interview mit David Gehne, Politologe, Ruhr-Uni Bochum

+++ Kleine Parteien profitieren davon, dass es bei der Kommunalwahl keine Sperrklausel gibt.

Eine solche Hürde wie bei Bundestags- oder Landtagswahl ist bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen für Stadt- und Gemeinderäte sowie Kreistage nicht vorgesehen. Lediglich für die Wahlen zum Ruhrparlament sowie zu den Bezirksvertretungen der kreisfreien Städte gilt eine 2,5-Prozent-Hürde.

+++ Die Wahllokale in Nordrhein-Westfalen haben geöffnet.

Fast 14 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, über Bürger- und Oberbürgermeister, Landräte sowie die Räte der kommunalen Parlamente abzustimmen. Es geht um rund 20.000 Mandate in den Kommunalparlamenten der 396 Städte und Gemeinden, der 31 Kreise sowie im Ruhrparlament des Regionalverbands Ruhr. Gewählt werden Bürgermeister, Oberbürgermeister (OB), Landräte sowie Stadt-, Gemeinde- und Integrationsräte, Kreistage sowie Bezirksvertretungen in kreisfreien Städten.