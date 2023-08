Auch Neymar kickt künftig in Saudi-Arabien: Der teuerste Spieler der Welt verlässt Paris St. Germain und wechselt zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien. (imago)

In einem 70-sekündigen Videoclip des saudischen Clubs verkündete Neymar: "Ich bin hier in Saudi-Arabien. Ich bin in Hilal." Auch PSG bestätigte den Wechsel. Über die Vertragslänge machte der Club zunächst keine Angaben. Der Brasilianer könnte am kommenden Samstag im Spiel gegen Al-Fayha erstmals für seinen neuen Verein auflaufen.

Laut des von Saudi-Arabien finanzierten Nachrichtenkanals Al-Arabija soll PSG eine Ablöse von 90 Millionen Euro erhalten. Neymars Jahresverdienst sei mit 100 Millionen Euro sogar noch höher. Neymar folgt damit Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané und anderen Stars in die Saudi Pro League.

Kritiker sehen die massiven Investitionen in den Profifußball und in andere Sportarten als Versuch einer Imagepolitur auf dem Rücken des Spitzensports. Es gibt zahlreiche Kritik an der Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien.

