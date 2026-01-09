Regierungsbildung

Niederlande steuern auf Minderheitsregierung zu. (Phil Nijhuis/AP/dpa)

Mehr als zwei Monate nach der Parlamentswahl steht nun fest, dass Wahlsieger Jetten mit seiner linksliberalen D66-Partei eine Minderheitsregierung anstrebt. Koalitionspartner sollen die beiden Mitte-Rechts-Parteien VVD und CDA werden. Jetten kündigte an, dass nun am Inhalt eines Regierungsprogramms gearbeitet werde. Zuvor waren Versuche, weitere Koalitionspartner zu finden, gescheitert.

Jetten würde mit einem Minderheitsbündnis 66 Sitze im niederländischen Parlament haben. Für eine Mehrheit wären 76 Mandate nötig.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.