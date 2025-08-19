Bahntrasse Hannover-Hamburg

Niedersachsens Verkehrsminister Tonne (SPD) (picture alliance / dpa / Philipp Schulze)

Man habe sich auf einen Ausbau der bestehenden Verbindung verständigt, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk . Nun spreche man aber erneut über ein riesengroßes Projekt, dessen Umsetzbarkeit schwierig und langwierig sei, sagte Tonne. Er war zuletzt bei Protestaktionen von Menschen aufgetreten, die einen Neubau der Trasse ablehnen.

Die Bahn und auch der Fahrgastverband Pro Bahn sprechen sich für den Neubau aus. Die Strecke zwischen Hannover und Hamburg ist nach Angaben der Bahn stark überlastet, es komme dort häufig zu Verspätungen und Zugausfällen. Ein Ausbau der bestehenden Verbindung reicht aus Sicht der Bahn deshalb nicht aus. Gegen die Neubaupläne gibt es in der Region seit Jahren Proteste.

