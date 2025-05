Nils Dunkel ist Europameister am Barren. (Marijan Murat / dpa / )

Nils Dunkel belegte am letzten Wettkampftag damit doch noch einen Medaillenplatz bei der Heim-EM. Mit der Männermannschaft am Dienstag schaffte er den vierten Platz. Auch im Mehrkampf-Finale am Donnerstag hatte Dunkel als Fünfter die Medaillen knapp verpasst. Nils Dunkel ist der erste deutsche Barren-Europameister seit Marcel Nguyen 2012.

Andreas Toba verabschiedet sich mit Silbermedaille

Am Reck holte Andreas Toba zum Ende seiner Karriere die Silbermedaille. Nachdem der 34-jährige Hannoveraner zum Schluss seiner Übung in den Stand geturnt hatte, gab es Standing Ovations von den Rängen. Für Toba war es das zweite EM-Silber am Reck nach 2021 in Basel. Besser als er war in Leipzig nur der Litauer Robert Tvorogal. Dritter wurde Anthony Mansard aus Frankreich.

Toba hatte vor der Heim-EM angekündigt, seine internationale Karriere zu beenden. Zum 1. Juni tritt er eine Stelle als Landestrainer in Hannover an.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.