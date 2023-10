Stockholm

Nobelpreis für Physik an die Forschenden Pierre Agostini, Ferenc Krausz und Anne L'Huillier

Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an Pierre Agostini von der französischen Aix-Marseille-Universität, den Direktor des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik in Garching, Ferenc Krausz und die an der schwedischen Universität von Lund lehrende Anne L’Huillier. Sie werden damit für ihre Forschungen im Bereich der Elektronendynamik ausgezeichnet.

03.10.2023