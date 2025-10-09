"Forschung lahmgelegt"

Die Regierung von US-Präsident Trump hat Etatkürzungen und Stellenstreichungen bei vielen Universitäten und Forschungseinrichtungen durchgesetzt. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Der gestern ausgezeichnete Physik-Nobelpreisträger Clarke sagte, die Maßnahmen legten einen Großteil der wissenschaftlichen Forschung in den Vereinigten Staaten lahm. Selbst nach einem Ende der derzeitigen Regierung würde es ein Jahrzehnt dauern, um wieder auf den alten Stand zu kommen. Der heute geehrte Chemie-Nobelpreisträger Yaghi schloss sich der Kritik an und forderte, die Finanzierung der Wissenschaft in den USA sicherzustellen.

Die US-Regierung hatte in den vergangenen Monaten unter anderem Etatkürzungen und Stellenstreichungen bei Universitäten und weiteren Forschungseinrichtungen durchgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.