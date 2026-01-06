US-Justizministerium

Ein undatiertes Foto aus dem New Yorker Sexualstraftäter-Register, das Jeffrey Epstein zeigt. (afp / New York State Sex Offender Register)

Das Justizministerium erklärte in einem Schreiben an einen Bundesrichter, die Unterlagen befänden sich in verschiedenen Stadien der Sichtung. Den Angaben zufolge wurden bislang 12.285 Dokumente mit einem Umfang von mehr als 125.000 Seiten veröffentlicht. In dem Schreiben, das von Justizministerin Bondi unterzeichnet wurde, heißt es weiter, mehr als 400 Juristen sowie mindestens 100 Mitarbeiter der Bundespolizei FBI seien noch mehrere Wochen mit der Sichtung beschäftigt.

Dem Gesetz zufolge hätten alle Epstein-Akten bis zum 19. Dezember veröffentlicht werden müssen. Das Justizministerium hielt diese Frist jedoch nicht ein, zudem wurden viele der freigegebenen Unterlagen großflächig geschwärzt. Die Regierung begründet dies mit der Notwendigkeit, die Identität der Opfer Epsteins unkenntlich zu machen.

