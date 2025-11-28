Nach Auslieferung

Der mutmaßlicher Drahtzieher der Anschläge auf die Nord-Stream-Gasleitungen ist in Untersuchungshaft. (picture alliance/dpa | Uli Deck)

Dem Mann wird gemeinschaftliches Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage vorgeworfen. Der 49-Jährige war gestern nach drei Monaten in italienischer Untersuchungshaft an Deutschland ausgeliefert worden. Den Ermittlungen zufolge soll er die Anschläge auf die beiden Ostsee-Gaspipelines im September 2022 koordiniert haben.

Festgenommen wurde der Verdächtige im Sommer während eines Urlaubs an der Adria auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls. Er selbst bestreitet die Vorwürfe.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.